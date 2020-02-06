6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 6 февраля ослаб к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,0075 до Br2,1615 за $1 (на торгах 5 февраля - Br2,154 за $1).

Евро стал дороже на Br0,0016 и стоит Br2,3785 за 1 евро (5 февраля - Br2,3769 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0212 и составляет Br3,4385 за 100 российских рублей (5 февраля - Br3,4173).-0-

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