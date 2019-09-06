Фото из архива
Новости темы "Ситуация на валютном рынке"
6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 6 сентября укрепился к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дешевле на Br0,0034, его курс составляет Br2,1071 за $1 (на торгах 5 сентября - Br2,1105 за $1).
Евро подешевел на Br0,0022 и стоит Br2,3271 за 1 евро (5 сентября - Br2,3293 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,0019 до Br3,1939 за 100 российских рублей (5 сентября - Br3,1958).-0-