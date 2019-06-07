7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 7 июня укрепился к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар сегодня подешевел на Br0,0066, его курс составил Br2,0925 за $1 (на торгах 6 июня - Br2,0991 за $1).

Евро подешевел на Br0,0016 до Br2,3568 за 1 евро (6 июня - Br2,3584 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0036 и составляет Br3,217 за 100 российских рублей (6 июня - Br3,2206 за 100 российских рублей).-0-

Смотрите лучшие курсы валют в обменных пунктах