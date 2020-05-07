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Новости темы " Ситуация на валютном рынке"
7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 7 мая ослаб к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,0006 до Br2,4533 за $1 (6 мая - Br2,4527 за $1).
Курс евро вырос на Br0,0016 до Br2,6534 за 1 евро (6 мая - Br2,6518 за 1 евро).
Российский рубль подорожал на Br0,0082 до Br3,3181 за 100 российских рублей (6 мая - Br3,3099 за 100 российских рублей).-0-