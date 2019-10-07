Фото из архива
Новости темы "Ситуация на валютном рынке"
7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 7 октября укрепился к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Курс доллара снизился на Br0,0031 до Br2,0708 за $1 (на торгах 4 октября - Br2,0739 за $1).
Евро подешевел на Br0,0059 и стоит Br2,2713 за 1 евро (4 октября - Br2,2772 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,0012 и составляет Br3,193 за 100 российских рублей (4 октября - Br3,1942).-0-