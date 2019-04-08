8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 8 апреля укрепился к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Курс доллара снизился сегодня на Br0,0018 и составляет Br2,1397 за $1 (на торгах 5 апреля - Br2,1415 за $1).

Евро подешевел на Br0,0018 до Br2,4024 за 1 евро (5 апреля - Br2,4042 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0017 до Br3,2727 за 100 российских рублей (5 апреля - Br3,2744 за 100 российских рублей).-0-

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