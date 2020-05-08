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Новости темы " Ситуация на валютном рынке"
8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 8 мая укрепился к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,0118 до Br2,4415 за $1 (7 мая - Br2,4533 за $1).
Курс евро снизился на Br0,0107 до Br2,6427 за 1 евро (7 мая - Br2,6534 за 1 евро).
Российский рубль стал дешевле на Br0,0132 до Br3,3049 за 100 российских рублей (7 мая - Br3,3181 за 100 российских рублей).-0-