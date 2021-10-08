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Новости темы " Ситуация на валютном рынке"
8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 8 октября укрепился к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,0122 - до Br2,4775 за $1. Евро стал дешевле на Br0,0204 - его курс составил Br2,8603 за 1 евро. Курс российского рубля снизился на Br0,0038 и составил Br3,4412 за 100 российских рублей.-0-
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