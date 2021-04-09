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09 апреля 2021, 13:23

Белорусский рубль на торгах 9 апреля укрепился к трем основным валютам

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы " Ситуация на валютном рынке"
Евро и доллар на торгах 8 апреля подешевели, российский рубль подорожал
Евро и доллар на торгах 7 апреля подорожали, российский рубль подешевел

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 9 апреля укрепился к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,021, до Br2,6411 за $1.

Евро стал дешевле на Br0,0199, его курс составил Br3,1436 за 1 евро.

Курс российского рубля снизился на Br0,0237 и составил Br3,4298 за 100 российских рублей.-0-

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