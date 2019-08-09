9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 9 августа укрепился к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дешевле на Br0,0013, его курс составляет Br2,0431 за $1 (на торгах 8 августа - Br2,0444 за $1).

Евро подешевел на Br0,0064 и стоит Br2,2866 за 1 евро (8 августа - Br2,293 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0065 до Br3,1313 за 100 российских рублей (8 августа - Br3,1378).-0-

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