9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 9 августа укрепился к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дешевле на Br0,0013, его курс составляет Br2,0431 за $1 (на торгах 8 августа - Br2,0444 за $1).
Евро подешевел на Br0,0064 и стоит Br2,2866 за 1 евро (8 августа - Br2,293 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,0065 до Br3,1313 за 100 российских рублей (8 августа - Br3,1378).-0-
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