9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 9 июля укрепил позиции к основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Так, доллар сегодня подешевел на Br0,0023 до Br2,0498 за $1 (на торгах 8 июля - Br2,0521 за $1).

Евро стал дешевле на Br0,0065 и составил Br2,2971 за 1 евро (8 июля - Br2,3036 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на 0,0013 до Br3,2125 за 100 российских рублей (8 июля - Br3,2138).-0-

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