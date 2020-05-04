Белорусский сахар на $560 тыс. продали в Казахстан на биржевых торгах

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые биржевые торги сахаром на экспорт успешно прошли на Белорусской универсальной товарной бирже, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"Организация биржевых торгов сахаром стала практическим результатом договоренностей о сотрудничестве, достигнутых между БУТБ и концерном "Белгоспищепром" в феврале текущего года. С помощью биржевой площадки планируется решить две основные задачи: расширить географию экспорта белорусского сахара и повысить эффективность продаж за счет конкуренции между иностранными покупателями. По результатам пилотной торговой сессии в Казахстан реализовано более 2 тыс. т свекловичного сахара на сумму порядка $560 тыс.", - сказал Роман Янив.

Как отметили на БУТБ, на основе актуальных маркетинговых данных был сформирован перечень целевых рынков для реализации отечественного сахара, проведена работа по привлечению на торги потенциальных покупателей. В результате на БУТБ аккредитовался ряд компаний из региона Центральной Азии, которые и разместили в биржевой торговой системе заявки на покупку сахара.

На начальном этапе торговые сессии будут проходить по мере поступления заявок от продавцов и покупателей. Однако в перспективе рассматривается возможность проведения экспортных торгов сахаром на регулярной основе по заранее утвержденному графику.-0-