Белорусский торговый дом планируют открыть в Иркутске осенью

11 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Белорусский торговый дом планируется открыть в октябре в Иркутске. Об этом сообщил сегодня журналистам на площадке IV Международного форума-выставки деловых контактов "Брест-2019" заместитель председателя правительства Иркутской области Евгений Балашов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы строим Белорусский торговый дом. Я надеюсь, он будет открыт во время визита белорусской делегации во главе с губернатором Брестской области Анатолием Лисом в октябре", - сказал Евгений Балашов.

Анатолий Лис

Он отметил, что на протяжении многих лет Беларусь остается одним из ведущих партнеров Иркутской области в торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Республика занимает второе место среди стран СНГ по объему внешнеторгового оборота. Импульсом для его наращивания стало создание рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Иркутской области. За прошлый год двусторонний товарооборот увеличился по сравнению с 2017-м почти на 40% и составил $108,3 млн.

"Мы на этом не останавливаемся, я уверен, что с каждым годом будем наращивать товарооборот. У нас очень серьезные планы и намерения. Уже построен завод по производству белорусских лифтов - это очень актуальная проблема для Иркутской области. Сейчас в нашем регионе проходят испытания электробусы "Белкоммунмаша" и лесозаготовительные машины от "Амкодора". Большие надежды мы связываем и с производством продукции. Сейчас обсуждается строительство новых заводов в области мясопереработки, хранения сельхозпродукции", - сказал Евгений Балашов.

По его словам, в этом российском регионе с большим интересом изучают опыт Беларуси в различных отраслях экономики. "Мы надеемся на плодотворное сотрудничество. В этом плане мы еще и учимся. Как регион, имеющий газ, нефть, золото, другие полезные ископаемые, мы учимся, как без всех этих природных богатств строить свою экономику. Беларусь - тот пример, на который хочется всегда равняться", - сказал зампредседателя правительства Иркутской области.

Сегодня открылся IV Международный форум-выставка деловых контактов "Брест-2019". В двухдневном мероприятии участвуют около 200 иностранных гостей из 20 стран.-0-

Фото Вадима Якубёнка