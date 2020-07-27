27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский торговый дом предложили создать в Курской области. Об этом шла речь во время онлайн-встречи белорусских производителей сельхозтехники с представителями органов власти и деловыми кругами этого российского региона, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства связи и информатизации Беларуси.

"Участники мероприятия предложили рассмотреть вопрос об открытии торгового дома белорусских товаров, который позволит развивать как крупнооптовую, так и мелкооптовую торговлю на территории региона", - проинформировали в пресс-службе.

Представители курских компаний отметили, что если сравнивать белорусскую спецтехнику с зарубежными аналогами, то она не уступает, а иногда и превосходит по техническим характеристикам, при этом по цене в разы ниже импортной.

Белорусские участники встречи выразили надежду на то, что делегация Курской области посетит VII Форум регионов Беларуси и России, который планируется в сентябре в Минске. На форуме готовится подписание актуализированного соглашения о сотрудничестве. Предыдущее соглашение между Курской областью и Беларусью было подписано в 2002 году.-0-