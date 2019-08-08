Белорусский участок нефтепровода Сургут-Полоцк очищен от грязной нефти

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский участок нефтепровода Сургут-Полоцк очищен от грязной российской нефти, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор ОАО "Полоцктранснефть Дружба" Василий Дроботов.
"Очистка белорусского участка нефтепровода Сургут-Полоцк завершена. Теперь в системе нефтепроводов "Полоцктранснефть Дружба" присутствует только соответствующая ГОСТу российская нефть", - сказал Василий Дроботов. Таким образом, Беларусь полностью завершила очистку магистральных нефтепроводов на своей территории от загрязненной органическими хлоридами российской нефти.
Как сообщалось, "Белнефтехим" 19 апреля заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей по трубопроводу "Дружба". Содержание хлорорганических соединений в нефти в десятки раз превышало предельные значения по стандарту. Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода - Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан" - вынуждены были снизить загрузку мощностей и понесли убытки, ущерб был нанесен и трубопроводной системе.-0-
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