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13 сентября 2019, 11:41

Белорусским предприятиям стоит проявлять большую активность для освоения рынка ОАЭ - посол

Фото из архива
Фото из архива

13 сентября, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Белорусским предприятиям стоит проявлять больше инициативности и активности для освоения перспективного рынка Объединенных Арабских Эмиратов. Такое мнение высказал журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в ОАЭ Андрей Лученок, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам посла, Беларусь успешно работает в регионе в таких традиционных сферах, как поставки продукции военно-промышленного комплекса, экспорт услуг. Однако есть еще ряд перспективных для сотрудничества областей, в которых отечественные предприятия пока недостаточно активны. Например, сфера сельского хозяйства, продовольствия. "Традиционно в ОАЭ, Саудовской Аравии присутствуют на рынке продовольствия разные страны - от Австралии до Великобритании. Наши соседи - Украина, Польша, Россия - работают уверенно. То есть возможности для нас есть, было бы желание", - сказал посол.

Андрей Лученок отметил, что белорусские предприятия в большей степени ориентированы на российский рынок, который для них традиционен, хорошо знаком. Рынок арабских стран в этом смысле гораздо сложнее для освоения, но имеет неоспоримые преимущества. "Рынок высоко конкурентный, насыщенный, потому что платежеспособность высокая, и каждый мечтает на этом рынке работать, - считает посол. - Рынок растущий, рядом Саудовская Аравия, 30 млн населения. Сельское хозяйство там не самое развитое".

Как рассказал Андрей Лученок, у предприятий Беларуси появилась возможность получать сертификат "Халяль" на свою продукцию, чтобы поставлять ее в арабские страны. "Но, к сожалению, пока они этой возможностью не воспользовались", - констатировал посол.

Вместе с тем активно развивается экспорт услуг в ОАЭ - рост на 47% с начала этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого. "Это туристические, медицинские, образовательные услуги. К нам едут за постдипломным образованием, на курсы специалистов. Например, в августе в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды обучались специалисты из Саудовской Аравии", - отметил Андрей Лученок.-0-

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