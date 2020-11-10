Белорусским производителям нужно искать новые способы продвижения продукции АПК - Свиридов

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусским производителям в условиях пандемии нужно искать новые способы продвижения продукции АПК. Такое мнение высказал заместитель управляющего делами Президента Андрей Свиридов во время пленарного заседания делового форума на 26-й Международной специализированной оптовой выставке-ярмарке "Продэкспо", передает корреспондент БЕЛТА.

"Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию во всем мире, пищевая отрасль продолжает развиваться. Но COVID-19 заставляет нас менять форматы проведения традиционных мероприятий. Подход к выставочной и рекламной деятельности претерпевает определенные изменения. Многие мероприятия проводятся дистанционно, организуются в формате онлайн. Хотелось бы, чтобы производители пищевой продукции в этих условиях по-новому взглянули на подходы к продвижению своей продукции, своего бренда", - сказал Андрей Свиридов.

Заместитель управляющего делами Президента отметил высокую значимость интернет-коммуникаций, социальных сетей. "Раньше было так: заключил контракты на выставке и по ним оцениваешь свою эффективность. Но сейчас старых маркетинговых подходов недостаточно. Каждый производитель должен находить новые пути продвижения товаров не только на нашем рынке, но и на экспорт, новые способы позиционирования, закрепления бренда", - подчеркнул он.

Выставка-ярмарка "Продэкспо" проходит в Минске с 10 по 13 ноября. Во время выставки организован деловой форум "Стратегические перспективы развития пищевой промышленности Беларуси", который собрал представителей заинтересованных ведомств, руководителей ведущих предприятий продовольственной сферы. Запланированы также конгресс производителей и торговых сетей, дегустационный конкурс, кулинарный кубок и профессиональный форум хлебопеков и кондитеров "Международный хлебный салон". В программе и презентации, мастер-классы, интерактивные шоу.-0-

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