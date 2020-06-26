Белорусским производителям нужно соответствовать трендам инновационного развития - Шумилин

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусским производителям нужно соответствовать трендам научно-технического и инновационного развития. Об этом заявил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин во время встречи с руководством и трудовым коллективом мозырского ОАО "Беларускабель", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

"Мир развивается стремительными темпами. Мы должны соответствовать трендам научно-технического и инновационного развития, выпускать первоклассный и востребованный продукт, если хотим быть наравне с высокоразвитыми странами. Наша экономика экспортно ориентированная, и большую часть произведенной продукции необходимо продать на внешние рынки, чтобы заработать валюту, в том числе для модернизации и ускоренного развития", - сказал Александр Шумилин. По его мнению, ОАО "Беларускабель" движется в правильном направлении: расширяется ассортимент изделий и сфера их применения, используются прогрессивные технологии, наращиваются производственные мощности.

Председатель ГКНТ также отметил: в стране определены единые приоритеты развития науки и инноваций до 2025 года, разработана концепция Государственной программы инновационного развития Беларуси на 2021-2025 годы. "ГКНТ работает над формированием наилучших условий для научно-технической и инновационной деятельности и созданием благоприятной среды для развития высокотехнологичных производств", - подчеркнул он.

Во время встречи прошел обстоятельный разговор о развитии предприятия и выпуске инновационной продукции, востребованной на внутреннем и зарубежном рынках.

ОАО "Беларускабель" производит монтажные, терморадиационностойкие и теплостойкие провода, силовые и контрольные кабели, кабели связи и считается одним из лучших в кабельной отрасли СНГ. Постановлением Совета Министров от 3 апреля 2020 года №203 предприятию присуждена премия правительства за достижения в области качества 2019 года.-0-