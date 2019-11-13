Белорусским участникам бизнес-форума в Вене чуть не "оторвали руки" - Мелешкин

13 ноября, Вена /Владимир Матвеев — БЕЛТА/. Австрийско-белорусский бизнес-форум в Вене показал интерес австрийского бизнеса к Беларуси. Таким мнением с журналистами на полях форума поделился заместитель директора - исполняющий обязанности директора НАИП Денис Мелешкин.

"Впечатления очень хорошие. Буквально прибыл за час до самого начала (форума. - Прим. БЕЛТА). Здесь были B2B встречи. И я обратил внимание: чуть не оторвали руки белорусским коллегам", - образно охарактеризовал он интерес австрийского бизнеса.

Денис Мелешкин рассказал, что у него также состоялся ряд предметных встреч, в ходе которых представители бизнес-сообщества вносили конкретные предложения по реализации проектов. В частности, в цементной отрасли и ряде других.

"Думаю, и сам форум, те доклады, которые сегодня были, показали интерес австрийского бизнеса к нашей стране. Показали, что сегодня уже есть успешные истории, и что в нашей стране можно вести бизнес, делать это прибыльно и долгосрочно", - подчеркнул руководитель НАИП.-0-