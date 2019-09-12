Белорусско-бельгийское сотрудничество на африканском рынке обсудят на бизнес-конференции в Антверпене

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-бельгийское сотрудничество на африканском рынке обсудят на бизнес-конференции "Вместе на рынок Африки", которая состоится 7 октября в Антверпене (Бельгия). Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национального центра маркетинга Министерства иностранных дел Беларуси.

Форум пройдет в рамках комплекса мероприятий "Контактные дни Беларусь-Бельгия". Мероприятия в сферах торговли, сельского хозяйства, образования, культуры и туризма будут организованы посольством наше страны в Королевстве Бельгия с целью развития торгово-экономического сотрудничества белорусских предприятий с партнерами в странах Европейского союза.

Бизнес-конференция предполагает обсуждение возможностей расширения белорусско-бельгийского сотрудничества в сфере совместной работы на рынках африканских стран, налаживание каналов сбыта белорусских товаров в Африке при содействии и посредничестве бельгийского бизнеса. По информации посольства, благодаря подобному сотрудничеству в ближайшее время планируются крупные поставки тяжелой техники в Алжир, а также транспортной техники и холодильного оборудования в Центральноафриканскую Республику.

С бельгийской стороны в конференции планируется участие представителей бизнеса, имеющих широкую сеть деловых контактов в странах Африки и активно продвигающих белорусские товары на рынки стран региона. Большой интерес для бельгийско-белорусского сотрудничества представляют Алжир, Бурунди, ДРК, Замбия, Кот-д'Ивуар, Марокко, Тунис, Уганда, ЦАР.-0-