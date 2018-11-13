13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-болгарский бизнес-форум пройдет в Софии 20 ноября, сообщили БЕЛТА в Национальном центре маркетинга Министерства иностранных дел Беларуси.

В программе визита делегации Беларуси - деловые переговоры с потенциальными партнерами на площадке форума, посещение болгарских предприятий и организаций.

Бизнес-форум состоится в ходе очередного заседания белорусско-болгарской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству при поддержке посольства Беларуси в Болгарии. Национальный центр маркетинга МИД выступает организатором форума. Организатор с болгарской стороны - Исполнительное агентство по поддержке малых и средних предприятий при Министерстве экономики.

По информации Национального центра маркетинга МИД, между Беларусью и Болгарией в последнее время активно развивается инвестиционное сотрудничество. Наблюдается поступательный рост прямых болгарских инвестиций в Беларусь ($0,3 млн в 2009 году, $15,4 млн в 2016-м, $17,3 млн в 2017-м). По состоянию на 1 января 2018 года в стране действовали 89 предприятий с болгарским капиталом.-0-