22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-британский бизнес-форум планируется провести в Минске. Такая договоренность достигнута по итогам встречи директора Национального центра маркетинга МИД Валерия Садохо с послом Великобритании в Беларуси Жаклин Перкинс, сообщили БЕЛТА в Национальном центре маркетинга МИД.

На встрече обсуждались вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, были представлены возможности Национального центра маркетинга для активизации двустороннего взаимодействия. Стороны намерены обмениваться статистическими данными, торговыми и инвестиционными предложениями.

Особое внимание Жаклин Перкинс обратила на портал Export.by, с помощью которого британские компании находят партнеров в Беларуси, и информационные ресурсы, содержащие сведения о закупках белорусских предприятий и организаций. Она отметила, что в связи с Brexit Великобритания заинтересована в активизации внешней торговли за пределами Евросоюза.

Великобритания является четвертым внешнеторговым партнером Беларуси после России, Украины, Китая с долей белорусского экспорта более 4%.-0-