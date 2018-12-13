Белорусско-германская рабочая группа проведет в Минске заседание по торговле и инвестициям

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На базе Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" 19 декабря состоится 16-е заседание белорусско-германской рабочей группы по торговле и инвестициям. Об этом сообщил на брифинге начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, передает корреспондент БЕЛТА.

"Планируется обсудить вопросы развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Беларусью и Германией, перспективы взаимодействия в сферах финансов, энергетики, информационных технологий, повышения квалификации руководящих кадров для белорусской экономики", - рассказал Анатолий Глаз.

Белорусскую сторону на заседании возглавит заместитель министра иностранных дел Евгений Шестаков, германскую - директор департамента внешнеэкономической политики Федерального министерства экономики и энергетики Экхард Франц.

В состав делегаций войдут представители органов государственного управления двух стран, Белорусской торгово-промышленной палаты, Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", Парка высоких технологий, Банка развития, Беларусбанка, Белорусской универсальной товарной биржи, Германской экономической группы в Беларуси, Германского энергетического агентства, Восточного комитета - Ассоциации германской экономики по сотрудничеству со странами Восточной Европы, Представительства немецкой экономики в Беларуси, Немецко-белорусского экономического клуба.-0-