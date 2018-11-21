21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-индонезийский бизнес-форум пройдет в Минске 22 ноября, сообщили БЕЛТА в Белорусской торгово-промышленной палате.

На форуме рассмотрят перспективы торгово-экономического взаимодействия двух стран, запланированы презентации индонезийских компаний. Представители деловых кругов Беларуси и Индонезии обсудят развитие сотрудничества в сферах сельского хозяйства и АПК, банковского дела, недвижимости, гостиничного бизнеса, химической промышленности, производства продуктов питания и других.

Кроме того, Индонезия организует в Минске 24-25 ноября выставку и фестиваль, посвященные 25-летию дипломатических отношений с Беларусью. Во время официального открытия пройдет розыгрыш призов, главный из них - поездка в Индонезию.

На выставке можно будет увидеть и приобрести продукты, фрукты и кофе, предметы интерьера и декора, натуральную косметику, текстильные изделия, сувениры и многое другое, что привезут на фестиваль специально из Индонезии. Путешественников заинтересует стенд министерства по туризму Индонезии. В лектории гости выставки смогут узнать о традициях, культуре и кухне страны, а в зоне мастер-классов научиться искусству индонезийского батика и сделать сувенир своими руками. Одной из зон фестиваля станет индонезийская гастрономия, где можно будет попробовать национальные блюда этой страны.-0-