Белорусско-итальянский форум по зеленой экономике планируют провести в Минске 13 октября

30 июня, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. IV Белорусско-итальянский форум по зеленой экономике планируется провести 13 октября в Минске. Об этом сообщил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович на онлайн-семинаре "Беларусь - Италия: экономическое сотрудничество во время глобальных вызовов", передает корреспондент БЕЛТА.

"Проведение IV Белорусско-итальянского форума по зеленой экономике запланировано на 13 октября. В прошлом году наблюдался очень высокий уровень участников форума, это был очень успешный эксперимент и хороший импульс для развития сотрудничества между нашими странами. Уверен, что и в нынешнем году мы проведем это важное мероприятие, которое внесет свою лепту в развитие двусторонних отношений", - отметил председатель БелТПП.

Владимир Улахович также сообщил, что в плане подготовки к белорусско-итальянскому форуму - проведение виртуальной выставки International ecology online exhibition. "Это наш новый проект, который вырастает из традиционного проекта Green home expo. Выставка запланирована на 18 августа и будет посвящена вопросам зеленой экономики и экологии. На этом мероприятии мы планируем провести онлайн-форум Green investment", - добавил глава палаты.-0-