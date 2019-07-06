Белорусско-японский экономический форум планируется провести в сентябре в Минске

6 июля, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Возможность проведения второго Белорусско-японского экономического форума в сентябре в Минске обсуждается заинтересованными организациями двух стран. Об этом в интервью корреспонденту БЕЛТА сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Японии Руслан Есин.

"Заинтересованными организациями обсуждается возможность проведения второго Белорусско-японского экономического форума, который мог бы состояться 17-18 сентября 2019 года в Минске на полях Белорусского промышленного форума", - рассказал посол.

Он напомнил, что в этом году отмечается 27-я годовщина установления дипломатических отношений между двумя странами. За это время проделана значительная работа для развития экономического потенциала. "Несколько поколений белорусских торгово-экономических советников в тесном взаимодействии со специалистами отечественных предприятий убеждали японских бизнесменов организовать совместные проекты. В нашей копилке имеются примеры успешной реализации таких проектов. В частности, холдинг "Горизонт" эффективно сотрудничает с японскими корпорациями Panasonic, Toshiba, Sharp и Socionext. Быховский консервно-овощесушильный завод - с торговой компанией из Осаки", - проинформировал посол.

Сейчас наряду с дальнейшей работой по продвижению продукции белорусских предприятий на японский рынок посольство оказывает дипломатическое сопровождение проектов, которые предлагаются японским бизнесменам для реализации на территории Беларуси. Это, в частности, проекты по сборке элементов, узлов и механизмов для легковых и грузовых автомобилей, кабин нового поколения для грузовой и строительной техники, создания конвейерных лент на предприятии по производству шин.

"Однако в условиях практически полного отсутствия договорно-правовой базы, регулирующей двусторонние отношения в экономической и кредитно-инвестиционной сферах, а также с учетом особенностей японской философии и традиций ведения бизнеса, говорить о готовности наших партнеров сегодня приступить к реализации масштабных проектов в Беларуси преждевременно", - считает Руслан Есин.

Вместе с тем проведенные недавно переговоры с министерствами экономики, торговли и промышленности Японии, Японским банком международного сотрудничества, а также экономические мероприятия, которые прошли летом в Токио и Фукуока с участием представителей Беларуси, Японии и Китая, вселяют оптимизм и позволяют сторонам по-новому оценить возможности и перспективы друг друга.

"Повышает привлекательность Беларуси для японского бизнеса усиливающийся экономический диалог Японии с государствами - членами ЕАЭС и ЕС наряду с увеличением объемов грузоперевозок по Транссибирской магистрали, конечным пунктом которой на западном направлении является Брест. Помимо этого, новое окно возможностей открывается для бизнеса страны восходящего солнца с реализацией идеи по созданию японского субпарка в рамках инвестиционной площадки "Великий камень" и других преференциальных режимов Республики Беларусь", - добавил посол.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-