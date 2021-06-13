Белорусско-казахстанский инвестфорум пройдет 16 июня в режиме онлайн

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-казахстанский инвестиционный форум пройдет 16 июня в режиме онлайн, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Белорусской торгово-промышленной палаты.

"Во время форума планируется представить актуальную информацию об инвестиционных возможностях Беларуси и Казахстана, перспективные направления двустороннего взаимодействия, в том числе на уровне регионов", - говорится в сообщении БелТПП.

Согласно программе мероприятия перед участниками выступят Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси Аскар Бейсенбаев, председатель Белорусской ТПП Владимир Улахович, представители комитета по инвестициям МИД Казахстана, комитета индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, комитета экономики Минского областного исполнительного комитета, Брестского областного исполнительного комитета, концерна "Беллесбумпром" и другие эксперты.

Организатор инвестиционного онлайн-форума - Белорусская торгово-промышленная палата совместно с посольством Казахстана в Беларуси.-0-