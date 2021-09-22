Белорусско-китайская кооперационная биржа пройдет 29 сентября в формате видеоконференции

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-китайская кооперационная биржа "Синергия инноваций - 2021" пройдет 29 сентября в формате видеоконференции, сообщили БЕЛТА в Научно-технологическом парке БНТУ "Политехник".

Участвовать будут представители органов государственного управления в сфере науки, инноваций и образования, научно-производственных организаций и университетов, руководители стартапов, предприниматели, руководители промышленных предприятий, технологические разработчики и эксперты.

Состоятся заседание совета правления Белорусско-Китайского научно-технологического парка в городе Чанчунь, презентации научно-инновационного и инвестиционного потенциала китайского города Чанчунь и перспективных высокотехнологичных проектов для совместной реализации в технопарке. Также пройдут переговоры о совместном решении научно-технологических задач и коммерциализации инновационных разработок на площадке белорусско-китайского технопарка. Кроме того, участники встречи обсудят дальнейшую реализацию совместных проектов.

Мероприятие проведет Белорусско-китайский научно-технологический парк города Чанчунь совместно с Белорусским национальным техническим университетом и Научно-технологическим парком БНТУ "Политехник".

Белорусско-китайский технопарк в городе Чанчунь создан в 2010 году по инициативе и при поддержке Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси и Народного правительства провинции Цзилинь КНР. Основная цель технопарка - создать условия для ускоренного инновационного развития высокотехнологичных отраслей, производства новых видов наукоемкой продукции на основе научного, образовательного и производственного потенциала Беларуси и Китая. Основные направления - фотоэлектроника, лазерная техника, новые материалы, строительство и энергетика, технологии сельского хозяйства и биотехнологии, информатика.-0-