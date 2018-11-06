Белорусско-китайский деловой форум пройдет 7 ноября на выставке в Шанхае

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-китайский деловой форум пройдет 7 ноября на первой китайской международной выставке импортных товаров и услуг China International Import Expo, сообщили БЕЛТА в Национальном центре маркетинга Министерства иностранных дел Беларуси.

В церемонии открытия форума ожидается участие заместителя главы Администрации Президента Беларуси Николая Снопкова, Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Китае Кирилла Рудого и представителя Министерства коммерции Китая. Завершится официальная часть подписанием соглашений между двумя странами.

Далее работа форума разделится по секциям. В секции "Экспортный и инновационный потенциал Беларуси" примут участие руководители белорусских министерств и концернов. На секции "Благоприятный инвестиционный климат Беларуси - залог успешного партнерства" обменяются мнениями эксперты в экономике и инвестициях обеих стран. В числе спикеров представители руководства Белорусско-китайского индустриального парка "Великий камень". В программе секции "Привлекательность туристических, образовательных и медицинских услуг Беларуси" запланировано выступление заместителя министра спорта и туризма Михаила Портного.

После завершения работы секций участников форума пригласят посетить Национальный стенд Беларуси и продегустировать продукцию. На стендах белорусских предприятий общение продолжится в формате В2В.

Организатором белорусско-китайского делового форума выступает Национальный центр маркетинга МИД Беларуси.-0-