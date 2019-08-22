Белорусско-китайский форум трансграничной электронной торговли 10 сентября пройдет в Циндао

22 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Белорусско-китайский форум трансграничной электронной торговли 10 сентября пройдет в городе Циндао, сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси в КНР.

Тема его проведения в числе других рассматривалась на встрече 22 августа Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Китае Кирилла Рудого с заместителем генерального директора Китайской ассоциации торговли услугами (China Association of Trade in Services, CATIS) Тьян Гуофеном. Стороны обсудили направления взаимовыгодного сотрудничества и наращивания экспорта белорусских услуг в Китай в области туризма, здравоохранения, культуры, автомобильных перевозок и других перспективных направлений.

Ассоциация подтвердила свое участие в Белорусско-китайском форуме трансграничной электронной торговли. Была также выражена заинтересованность в приглашении партнеров и членов ассоциации для практического обсуждения вопросов сотрудничества с белорусским бизнесом.-0-