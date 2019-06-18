Белорусско-китайский региональный форум прошел в городе Хух-хото

18 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Белорусско-китайский региональный форум 18 июня прошел в городе Хух-хото автономного района Внутренняя Монголия Китая. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Пекине.

На мероприятии с приветственными словами выступили Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый и заместитель председателя китайского автономного района Ай Лихуа. Они подчеркнули важность дальнейшего развития экономических контактов и реализации совместных проектов.

Кирилл Рудый

Отдельными презентациями был представлен инвестиционный потенциал Гомельской области, белорусский промышленный сектор, МТЗ, Гомельская мясо-молочная компания, ОАО "Спартак".

Накануне, 17 июня, Гомельская область и китайский автономный район Внутренняя Монголия подписали программу сотрудничества на 2020 год.

Внутренняя Монголия - автономный район на севере КНР, образованный 2 декабря 1949 года.-0-

Фото посольства Беларуси в Пекине