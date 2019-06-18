Белорусско-китайский региональный форум прошел в городе Хух-хото

18 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Белорусско-китайский региональный форум 18 июня прошел в городе Хух-хото автономного района Внутренняя Монголия Китая. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Пекине.
На мероприятии с приветственными словами выступили Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый и заместитель председателя китайского автономного района Ай Лихуа. Они подчеркнули важность дальнейшего развития экономических контактов и реализации совместных проектов.
Отдельными презентациями был представлен инвестиционный потенциал Гомельской области, белорусский промышленный сектор, МТЗ, Гомельская мясо-молочная компания, ОАО "Спартак".
Накануне, 17 июня, Гомельская область и китайский автономный район Внутренняя Монголия подписали программу сотрудничества на 2020 год.
Внутренняя Монголия - автономный район на севере КНР, образованный 2 декабря 1949 года.-0-
Фото посольства Беларуси в Пекине
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