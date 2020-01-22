Белорусско-литовский экономический форум планируется в мае в Клайпеде

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередной белорусско-литовский экономический форум планируется провести в мае в Клайпеде. Об этом шла речь на встрече министра экономики Беларуси Александра Червякова с вице-министром экономики и инноваций Литвы Екатериной Рояка и послом Литвы в Беларуси Андрюсом Пулокасом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

Во время встречи

"На встрече были рассмотрены вопросы подготовки 15-го белорусско-литовского экономического форума, проведение которого запланировано на май 2020 года в Клайпеде", - рассказали в пресс-службе.

Стороны рассмотрели актуальные вопросы состояния и перспектив торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия Беларуси и Литвы, а также потенциальные направления сотрудничества в экономической сфере.-0-