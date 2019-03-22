Белорусско-польский бизнес-форум пройдет в Минске 26 марта

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В белорусско-польском бизнес-форуме, который пройдет в Минске 26 марта, примут участие свыше 100 бизнесменов двух стран. Об этом БЕЛТА сообщили в Белорусской торгово-промышленной палате (БелТПП).
Планируется, что в мероприятии также примут участие председатель БелТПП Владимир Улахович, президент Польской хозяйственной палаты Анджей Арендарский, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по международным делам и национальной безопасности Сергей Рахманов.
На бизнес-форуме будут рассмотрены перспективы белорусско-польского торгово-экономического взаимодействия, состоятся презентации делового климата двух стран. Запланированы В2В-переговоры между представителями белорусских деловых кругов и польских предприятий, работающих в сферах строительства, внедрения биогазовых технологий, производства продуктов питания, табачной продукции, автозапчастей, мебели, продукции из чугуна, оборудования для пищеперерабатывающей промышленности.-0-
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