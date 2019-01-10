Белорусско-российская рабочая группа приступила к формированию повестки будущих переговоров

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-российская межправительственная рабочая группа приступила к формированию повестки будущих переговоров для дальнейшей выработки предложений по решению вопросов в двусторонних отношениях. Об этом сообщил сегодня журналистам министр экономики Дмитрий Крутой по итогам совещания у главы государства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Учитывая "каникулы" в Российской Федерации, совместная рабочая группа пока не собиралась в широком составе. Со стороны России и с нашей стороны на сегодняшний день сформированы только составы этих рабочих групп. Эксперты по соответствующим направлениям формируют повестку будущих переговоров, проводится анализ всей договорной базы Союзного государства, Евразийского экономического союза", - рассказал Дмитрий Крутой.

Он добавил, что пока только идет экспертная отработка всех проблемных вопросов, которые предстоит обсуждать в будущем, дата первого заседания рабочей группы еще не определена. Ключевой темой переговоров станет финансово-экономическая повестка.

"Эта группа - очередной шанс решить все многолетние проблемы, - отметил министр. - Учитывая, что в рамках наших интеграционных образований испробованы уже самые разные форматы, режим рабочих и экспертных групп зарекомендовал себя как один из наилучших. Может, в таком формате эта группа будет работать более продуктивно, чем предыдущие".-0-