Белорусско-российское СП под Санкт-Петербургом планирует производить 2 тыс. лифтов в год

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-российское предприятие "МЛМ Невский лифт" планирует в перспективе производить около 2 тыс. лифтов в год, рассказал министр промышленности Беларуси Павел Утюпин в эфире телеканала ОНТ , сообщает БЕЛТА.

Сборочное производство могилевского лифтового оборудования открылось в российском городе Колпино во время VI Форума регионов России и Беларуси.

Производство создано по программе сотрудничества между правительствами Беларуси и Санкт-Петербурга. Более половины акций (50,75%) принадлежит "Могилевлифтмашу", оставшаяся часть (49,25%) - компании "МЛМ Нева трейд". "На первоначальном этапе мы планируем порядка 1 тыс. лифтов собирать. Во время Форума регионов был заключен договор на первые 500 машинокомплектов. В перспективе мы хотим выйти на производство 2 тыс. лифтов в год и достаточно серьезно расширить компетенцию в этой области", - сказал Павел Утюпин.

Кроме того, во время форума российская государственная корпорация "ВЭБ.РФ", Банк БелВЭБ и БелАЗ подписали соглашение о поддержке экспорта совместной российско-белорусской продукции в третьи страны. "Это начало пилотного проекта, который долгое время обсуждался. БелАЗ является очень хорошим примером с точки зрения возможности такого сотрудничества", - отметил министр.

Павел Утюпин также рассказал о готовности белорусской промышленности к "индустрии 4.0". "Мы идем эволюционным путем, естественно, реагируя на все новшества. Мы прекрасно понимаем, что "индустрия 4.0", цифровизация - это сегодня реалии времени, без которых мы не сможем конкурировать в будущем. Ведем переговоры сегодня с одной компанией, которая компетентна в этой отрасли. Есть идея создать совместно с одним из белорусских предприятий центр компетенций, чтобы полученный опыт распространять на конкретные предприятия. Определены два базовых предприятия, на которых мы будем отрабатывать подходы "индустрии 4.0", чтобы потом их тиражировать", - проинформировал он.-0-