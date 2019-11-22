Белорусско-российское СП представило в Москве новую линейку лифтов

22 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Презентация новой линейки продукции, разработанной совместным белорусско-российским предприятием по производству лифтов "МЛМ Воздухотехника" (учредители - ОАО "Могилевлифтмаш" и АО "Воздухотехника"), состоялась сегодня в Москве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.

Посол Беларуси в России Владимир Семашко, принявший участие в презентации, считает, что "МЛМ Воздухотехника" - пример успешного взаимодействия в области промышленной кооперации Беларуси и России. Он отметил, что перед предприятием стоит задача, исходя из требований рынка, заполнить все ниши, создавая лифты как для массового, так и для средне- и высокоценового сегментов. "Новая линейка пассажирских лифтов серии "модернизация - реновация - комфорт" соответствует требованиям как ускоренной программы по замене лифтов в многоквартирных домах, так и нуждам программы реновации, проводимых в России. При этом учитываются пожелания заказчиков и крупных строителей", - добавили в пресс-службе.

Новый пассажирский лифт под брендом VTM был разработан на базе лифтов ОАО "Могилевлифтмаш" с учетом пожеланий заказчиков и крупных российских девелоперов. Отличительная особенность - применение узлов безопасности, устройства главного привода (лебедки), системы управления лифта, приводов дверей от мировых производителей.-0-

Фото посольства Беларуси в России