Белорусско-швейцарское сотрудничество имеет серьезный потенциал - Турчин

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-швейцарское сотрудничество имеет серьезный потенциал. Беларусь заинтересована в развитии взаимодействия по всем направлениям, заявил на пленарном заседании Белорусско-швейцарского делового совета первый заместитель премьер-министра Александр Турчин, передает корреспондент БЕЛТА.
Александр Турчин отметил, что работа совета дает ощутимые результаты. Расширяются контакты между представителями бизнеса, наблюдается стабильный приток инвестиций. "Приветствуем интерес швейцарского бизнеса к Беларуси, - сказал он. - Мы открыты для конструктивных предложений".
Главная задача нынешнего заседания - не только выявление проблемных моментов двусторонних отношений, но и презентация возможностей Беларуси.
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