Белорусско-словацкий экономический форум пройдет в Минске в сентябре

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-словацкий экономический форум пройдет в Минске 18 сентября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Белорусской торгово-промышленной палаты.

На форуме рассмотрят возможности развития белорусско-словацкого торгово-экономического взаимодействия. Белорусские участники получат возможность провести переговоры с представителями словацкого бизнеса по вопросам сотрудничества в сферах производства запчастей, промышленной химии, бактериальных препаратов для очистки окружающей среды, пиломатериалов, систем кондиционирования воздуха, технологического охлаждения, отопления, продажи электроустановочных изделий, осветительных приборов, реализации проектов общественного освещения, энергетики.

Мероприятие состоится на площадке XXII Международной выставки технологий и инноваций в промышленности "ТехИнноПром" на площадке выставочного центра "Футбольный манеж".

Форум проводится Белорусской торгово-промышленной палатой совместно с посольством Словакии в Беларуси и Словацким агентством по развитию инвестиций и торговли (SARIO). Участие в мероприятии для предприятий бесплатное, нужно пройти онлайн-регистрацию на сайте БелТПП.-0-