7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-словенский бизнес-форум пройдет в феврале в Любляне, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Белорусской торгово-промышленной палаты.

На бизнес-форуме будут рассмотрены перспективные направления белорусско-словенского торгово-экономического взаимодействия, текущие вопросы ведения бизнеса. Участники визита получат возможность выступить с презентацией во время форума, а также провести переговоры с представителями словенских компаний и организаций, заинтересованных в сотрудничестве с белорусским бизнесом.

Бизнес-форум организуется БелТПП во время восьмого заседания межправительственной белорусско-словенской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Для участия в деловом визите в Словению 3-6 февраля представителям бизнеса нужно пройти онлайн-регистрацию до 22 января на сайте БелТПП.

По данным Белстата, товарооборот Беларуси и Словении в январе-октябре 2019 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 23,8% до $108 млн.-0-