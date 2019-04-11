11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-турецкий бизнес-форум пройдет 16 апреля в Анкаре (Турция), сообщили БЕЛТА в Белорусской торгово-промышленной палате.

Мероприятие проводится Белорусской торгово-промышленной палатой при содействии Совета по внешнеэкономическим связям при Министерстве экономики Турции (DEIK) для расширения контактов белорусского бизнеса с турецкими компаниями, содействия развитию взаимовыгодного взаимодействия и реализации совместных проектов в различных сферах.

Участники форума получат возможность провести переговоры с турецкими партнерами, обсудить взаимодействие в таких перспективных сферах, как машиностроение, металлообработка, нефтехимия, деревообработка и производство мебели, легкая промышленность, строительство и производство стройматериалов, информационно-коммуникационные технологии, логистика, туризм и другие.-0-