Белорусское и российское предприятия договорились об альянсе в сфере дизельного оборудования

19 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Меморандум о совместной деятельности белорусского ООО "БМЕ-Дизель" и московского АО "Воздухотехника" подписан сегодня в Москве в посольстве Беларуси в России, сообщили БЕЛТА в диппредставительстве.
Совместная деятельность компаний нацелена на создание альянса в области производства дизельного оборудования на площадке московского предприятия. Определены ключевые принципы совместного сотрудничества, сбыта и обслуживания дизельных генераторов и насосов.
"Проект стратегически важен для обеих сторон и стал возможным благодаря контактам, установленным на V Форуме регионов Беларуси и России в Могилеве, - отметили в посольстве. - Подписание меморандума - важный шаг к расширению производственной линейки оборудования ООО "БМЕ-Дизель", являющегося резидентом Минского областного технопарка и крупным производителем в Беларуси дизельных генераторов и насосов".-0-
Фото Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4132 BYN
|2.422 BYN
|2.43 BYN
|USD
|2.1262 BYN
|2.128 BYN
|2.132 BYN
|RUB
|3.1849 BYN
|3.167 BYN
|3.178 BYN