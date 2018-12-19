Белорусское и российское предприятия договорились об альянсе в сфере дизельного оборудования

Во время подписания. Фото Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации

19 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Меморандум о совместной деятельности белорусского ООО "БМЕ-Дизель" и московского АО "Воздухотехника" подписан сегодня в Москве в посольстве Беларуси в России, сообщили БЕЛТА в диппредставительстве.

Совместная деятельность компаний нацелена на создание альянса в области производства дизельного оборудования на площадке московского предприятия. Определены ключевые принципы совместного сотрудничества, сбыта и обслуживания дизельных генераторов и насосов.

"Проект стратегически важен для обеих сторон и стал возможным благодаря контактам, установленным на V Форуме регионов Беларуси и России в Могилеве, - отметили в посольстве. - Подписание меморандума - важный шаг к расширению производственной линейки оборудования ООО "БМЕ-Дизель", являющегося резидентом Минского областного технопарка и крупным производителем в Беларуси дизельных генераторов и насосов".-0-

Фото Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации