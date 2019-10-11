Белорусское продовольствие поставляется в 75 стран мира

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. География поставок белорусского продовольствия сегодня насчитывает 75 стран мира, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Беларусь полностью обеспечивает свои потребности в продовольствии и относится к странам с самодостаточным производством сельскохозяйственной продукции. По индексу продовольственной безопасности Беларусь занимает 44-ю позицию среди 113 стран. В СНГ Беларусь лидирует по производству на душу населения картофеля (в 2018 году - 618 кг), мяса (129 кг), молока (775 кг). По среднедушевому производству зерна (649 кг) страна занимает пятое место, овощей (184 кг) - четвертое место.

На одного жителя Беларуси в 2018 году производилось мяса вдвое больше, чем в России и Казахстане. По производству молока на душу населения страна опережает Казахстан в 2,5 раза, Украину, Армению и Россию - в 3,2-3,7 раза. В обеспечении продовольственной безопасности значимую позицию занимает производство зерна. На 1 октября 2019 года в сельхозорганизациях страны валовой сбор зерна (без кукурузы) в первоначально оприходованном весе составил 6,5 млн т (на 23,9% больше, чем на 1 октября 2018-го). Продолжается уборка сахарной свеклы, овощей, картофеля.

В стране обеспечивается положительная динамика производства животноводческой продукции. Производство скота и птицы (в убойном весе) в 2018 году составило более 1,2 млн т (126,3% к уровню 2010 года), молока - свыше 7,3 млн т (110,9%).

Торговая сеть Беларуси в полной мере обеспечивает население продовольственными товарами. За восемь месяцев текущего года организациями торговли продано продовольственных товаров на сумму Br15 млрд. В структуре розничного товарооборота такие товары составляли 51,4%. Среди реализованных организациями торговли продовольственных товаров отечественные составляют 78,3%, а по ряду товаров спрос покупателей практически полностью удовлетворяется за счет продукции белорусских производителей.-0-