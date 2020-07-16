Белорусское сельхозмашиностроение способно обеспечить потребности АПК на 85% - НАН

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское сельскохозяйственное машиностроение способно обеспечить потребности агропромышленного комплекса страны на 85%, сообщил заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Петр Казакевич во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

"Наше сельхозмашиностроение на сегодня способно обеспечить потребности нашего сельского хозяйства по выпуску машин на 85%. Для сравнения, когда распался Советский Союз, Беларуси в наследство перешло сельхозмашиностроение, которое обеспечивало потребности лишь на 3-5%. Сегодня мы производим самые современные машины, которые позволили нам перейти на совершенно новый уровень выполнения технологических процессов в сельском хозяйстве", - сказал Петр Казакевич.

Петр Казакевич

Белорусские аграрии почти полностью ушли от применения загонной вспашки и перешли к гладкой, что дало возможность повысить урожайность сельскохозяйственных культур. Для многих культур, прежде всего зерновых и зернобобовых, стали применяться комбинированные почвообрабатывающие посевные агрегаты. По словам заместителя председателя Президиума НАН, это позволило сократить временной разрыв между обработкой почвы и посевом, что необходимо для роста урожайности.

"Мы сегодня имеем собственные комплексы машин по целой группе культур. Например, полностью обеспечиваем посадку картофеля, его уборку, закладку на хранение, выемку из хранилищ и предпродажную подготовку своими машинами. То же самое можно сегодня сказать и о зерновых. Мы делаем фактически весь комплекс машин, включая зерносушильные комплексы, применяем современные технологии по подготовке семенного материала", - отметил Петр Казакевич.-0-

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