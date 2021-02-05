Белорусской таможне за 5 лет удалось значительно сократить время выпуска товаров - Орловский

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусской таможне за пять лет удалось значительно сократить время выпуска товаров. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский перед заседанием коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Если пять лет назад время выпуска 90% партий экспортных товаров достигало часа, то сегодня не превышает 5 минут. В 93 случаях из 100 время выпуска транзитных товаров не превышает 10 минут, а в 2016 году этот показатель был равен полутора часам. А 90% импортных деклараций на товары, на оформление которых пять лет назад отводилось восемь часов, сегодня выпускаются менее чем за два часа", - сказал Владимир Орловский. В планах таможенной службы к концу 2025 года выпускать каждую вторую импортную декларацию в течение часа.

Стремительному сокращению времени выпуска товаров содействует и автоматизация таможенных операций. В 2020 году общее число таможенных деклараций, выпущенных автоматически, составило порядка 330 тыс. Это в 2,5 раза больше, чем в 2019 году. "Кроме того, в конце 2020-го 60% экспортных деклараций оформлялось автоматически. Определенный рост в области автоматического выпуска у нас и по импорту, и по транзиту. Так что показатели неплохие", - добавил председатель ГТК.

Одна из важных задач таможни - наполнение доходной части бюджета. Плановое задание на 2020 год по поступлению в республиканский бюджет платежей, контролируемых ГТК, исполнено на 102,6%. Сумма составила Br8,865 млрд. "Белорусские субъекты внешнеэкономической деятельности сработали хорошо. Практически по всем видам таможенных платежей у нас в 2020 году произошел рост по сравнению с 2019-м. Единственный показатель, который ушел в минус, это вывозные таможенные пошлины. Это связано с налоговым маневром РФ в нефтяной отрасли", - пояснил Владимир Орловский.

Значительный вклад в пресечение правонарушений вносит использование таможенными органами инспекционно-досмотровых комплексов. Выгода от применения таких комплексов составляет свыше Br40 на Br1 затрат. В 2020 году использование ИДК принесло в доход государства более Br10 млн.-0-