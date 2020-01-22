Белорусскую экспозицию представят 21-23 марта на международной промышленной выставке в Пакистане

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коллективный стенд Беларуси будет представлен на международной промышленной выставке International Trade and Industry Fair в Пакистане, которая пройдет в Карачи 21-23 марта. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национального центра маркетинга Министерства иностранных дел, который выступает организатором белорусской экспозиции.

"International Trade and Industry Fair является крупнейшим выставочным мероприятием данного региона для демонстрации техники и оборудования. Белорусские предприятия представят здесь тракторы и грузовые автомобили, сельскохозяйственную технику и электрооборудование, а также новые разработки в области энергетики и металлургии, нефтехимической отрасли", - отметили в Национальном центре маркетинга.

Пакистан - один из приоритетных партнеров Беларуси в регионе Южной Азии. "Опыт участия белорусских предприятий в международной индустриальной выставке в Лахоре в 2019 году показал высокий интерес к отечественной продукции со стороны официальных кругов и представителей бизнеса Пакистана. По результатам выставки подписаны долгосрочные контракты, протоколы о намерениях и соглашения о сотрудничестве на общую сумму более $850 млн, которые находятся в стадии реализации", - добавили в НЦМ.

Карачи является финансово-экономической столицей Пакистана, там расположены крупнейшие корпорации страны, развита автомобильная промышленность, разрабатывается программное обеспечение, проводятся научные исследования.

В Национальном центре маркетинга считают, что участие в International Trade and Industry Fair позволит увеличить объемы экспорта продукции на рынке Пакистана, а также расширить товарную номенклатуру на рынках стран всего Южно-Азиатского региона.-0-