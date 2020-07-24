Белорусскую льноуборочную технику презентовали в Лидском районе

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самоходную льнотеребилку и оборачиватель лент льна белорусского производства презентовали сегодня в Лидском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

"Льноводческая отрасль очень важна для Беларуси. Мы научились выращивать лен, все технологические операции отработаны. Благодаря Институту льна НАН есть возможность производить семена белорусской селекции в полном объеме. Но качество льна зависит от процесса уборки", - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко.

В стране уже освоено производство льноуборочных комбайнов на Калинковичском ремонтно-механическом заводе, прицепных пресс-подборщиков и оборачивателей лент льна - на ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш". Как отмечают в Минсельхозпроде, до настоящего времени оставалось проблемным вопросом производство самоходных льнотеребилок и оборачивателей лент льна. Партия таких машин до 2011 года производилась на базе Щучинского ремонтного завода с использованием машинокомплектов бельгийской компании. Однако со временем техника изнашивается, приходит в негодность и теряет работоспособность. В 2019 году главой государства была поставлена задача наладить производство самоходных льнотеребилок и самоходных оборачивателей в Беларуси.

На базе Щучинского ремонтного завода с участием Минского моторного завода и "Гомсельмаша" сделаны два образца соответствующей техники. "На протяжении уборочной они будут проходить испытания. Инженерная служба доложила, что с первых моментов машины показывают хороший результат. Будем надеяться, со следующего года они пойдут в серию и дадут возможность закрыть всю технологическую цепочку переработки льна", - отметил министр.

"Локализация по оборачивателю обеспечена на 80%, кроме гидравлического оборудования, гидромоторов, которые не выпускаются в нашей стране", - добавил начальник главного управления технического прогресса и энергетики, государственного надзора за техническим состоянием машин и оборудования Минсельхозпрода Станислав Карпович. Что касается льнотеребилки, практически все комплектующие созданы на производственных мощностях отечественных заводов: рамная конструкция и металлоизделия - на Щучинском ремонтном заводе, двигатель - на ОАО "Управляющая компания холдинга "Минский моторный завод", теребильная часть спроектирована и создана в условиях холдинга "Гомсельмаш".

После успешного проведения всех испытаний будет рассмотрен вопрос о производстве партии этих машин либо постановке на серийное производство. "В год мы можем выпускать до 40 льнотеребилок и до 150 оборачивателей лент льна", - отметил Станислав Карпович.

Фото Министерства сельского хозяйства и продовольствия

Для уборочных работ в льносеющих организациях страны планируется задействовать 143 самоходные льнотеребилки, 327 льноуборочных комбайнов, 239 оборачивателей лент льна, 50 самоходных оборачивателей-очесывателей, 656 пресс-подборщиков.

Лен в этом году посеян на площади 48,7 тыс. га. По данным на 24 июля, теребление проведено на 16,4 тыс. га (33,7%).-0-