Белорусскую паллетную доску и рапсовое масло будут экспортировать в Китай через БУТБ

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Договоренность о закупке белорусских пиломатериалов и продукции переработки масличных культур на биржевых торгах достигнута по итогам встречи с представителем китайской торговой компании "Шаньдун Люцин" в центральном офисе Белорусской универсальной товарной биржи, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"Стороны обсудили текущую ситуацию на биржевом товарном рынке Беларуси, особенности участия в биржевых торгах для иностранных компаний, а также перспективные направления сотрудничества. Среди прочего, затронуты возможности инвестирования в белорусское лесное хозяйство, порядок реализации производимых в Беларуси пиломатериалов, вопросы контроля качества и уровень развития транспортно-логистической инфраструктуры", - сказал Роман Янив.

Помимо продукции переработки древесины (в частности, паллетной доски), китайская сторона выразила заинтересованность в приобретении на биржевой площадке и других востребованных в Китае товаров. По словам представителя "Шаньдун Люцин", повышенным спросом сейчас пользуется рапсовое масло. Это хорошая возможность для белорусских производителей, чтобы выйти на рынок КНР. Китайский бизнесмен отметил, что традиционно крупнейшим экспортером рапсового масла в Китай являлась Канада. Однако из-за затянувшегося торгового конфликта поставки данной продукции заметно сократились. Образовавшийся дефицит вызвал рекордный рост цен. Так что сейчас Китай активно ищет альтернативные каналы закупок, и Беларусь может стать одним из них.

Планируется, что уже в ближайшее время компания "Шаньдун Люцин" пройдет процедуру аккредитации и приступит к работе на БУТБ.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-