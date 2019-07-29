29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусскую пищевую продукцию на $600 млн планируется поставить в Китай в ближайшие четыре года. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Александр Турчин сегодня во время подписания соглашений о торгово-экономическом и инвестиционном сотрудничестве с китайской корпорацией Greenland Holdings Corporation Limited, передает корреспондент БЕЛТА.

"Соглашение о стратегическом сотрудничестве корпорации Greenland и Мясо-молочной компании предусматривает поставки в Китай в ближайшее четыре года белорусской пищевой продукции на сумму $600 млн. Для продвижения белорусских товаров на китайский рынок необходима поддержка по двум направлениям - открытия в Шанхае национального павильона наших товаров в выставочном комплексе корпорации и открытия ресторана белорусской кухни", - сказал Александр Турчин.

Первый заместитель премьер-министра отметил, что отношения Беларуси и Китая вышли на уровень доверительного партнерства, гарантами которого выступают главы двух стран. "Правительство Беларуси уделяло и будет уделять особое внимание торгово-экономическим и инвестиционным связям с Китаем, - подчеркнул Александр Турчин. - В 2018 году оборот товаров и услуг между странами достиг $4,4 млрд. При этом экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания вырос в 4,5 раза до $82,5 млн. С ростом экспорта шло наращивание железнодорожных контейнерных перевозок из Беларуси в Китай по маршруту экономического пояса Шелкового пути, количество которых в 2018 году выросло в 4 раза. Эта динамика сохраняется и в этом году, за январь-май экспорт белорусских товаров в Китай вырос в два раза".

По мнению Александра Турчина, важно развивать инвестиционное сотрудничество в сфере туризма. Белорусская сторона приветствует реализацию корпорацией Greenland строительства в Минске отеля "Шанхай". Также Беларусь заинтересована в открытии прямого авиасообщения Минск-Шанхай. "Результатом проведения в 2018-м Года туризма Беларуси в Китае стало подписание межправительственного соглашения о взаимном безвизовом режиме, что послужило увеличению экспорта белорусских туристических услуг", - сказал первый заместитель премьер-министра.

Президент корпорации Greenland Чжан Юйлян отметил при этом, что расходы китайцев в сфере туризма занимают уже первое место во всем мире. Беларусь тоже богата туристическими ресурсами. "И я уверен, что ваша страна станет привлекательной для китайских туристов. У нас много общих идей, поэтому наше сотрудничество будет перспективным", - сказал глава корпорации.

На встрече также была затронута тема развития Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". "В будущем это будет открытый международный кластер, ориентированный на мировые рынки, - пояснил Александр Турчин. - Правительство Беларуси заинтересовано в вашем инвестировании в парк и надеется увидеть дочернее предприятие вашей компании в качестве резидента".

Договоренности, достигнутые сегодня на полях встречи, будут активно реализовываться в рамках второй китайской международной выставки импортных товаров и услуг в Шанхае, которая состоится в ноябре. "Уверен, что это станет следующим шагом в сотрудничестве с вашей корпорацией. Надеюсь, вы пришли в нашу страну надолго, и готов заверить, что правительство Беларуси окажет вашей корпорации необходимую помощь и содействие", - подчеркнул Александр Турчин.-0-

Фото Андрея Покумейко