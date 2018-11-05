Белорусскую продукцию целлюлозно-бумажной промышленности представили на выставке в Шанхае

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусскую продукцию целлюлозно-бумажного производства представили на первой китайской международной выставке импортных товаров и услуг China International Import Expo, которая сегодня открылась в Шанхае и продлится до 10 ноября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна "Беллесбумпром".

На стендах ОАО "Светлогорский ЦКК" и РУП "Завод газетной бумаги" презентован широкий ассортимент целлюлозно-бумажной продукции. Это сульфатная беленая целлюлоза и изделия из нее, различные виды картона и изделия из него, газетная бумага, разные виды упаковочных бумаг и прочая продукция.

Китай - новый и перспективный рынок для предприятий "Беллесбумпрома". За девять месяцев 2018 года они поставили в эту страну продукции на $8,7 млн. Это существенно выше, чем за аналогичный период прошлого года ($130,7 тыс.) Ожидается, что на выставке будут подписаны новые контракты на сумму не менее $15 млн.

"Беллесбумпром" на этом масштабном форуме представляет заместитель председателя концерна Михаил Касько. Состоятся встречи с представителями ряда китайских компаний и международных трейдеров. Также запланировано посещение местного предприятия, на котором перерабатывается белорусская целлюлоза.-0-