Белорусскую продукцию целлюлозно-бумажной промышленности представили на выставке в Шанхае

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусскую продукцию целлюлозно-бумажного производства представили на первой китайской международной выставке импортных товаров и услуг China International Import Expo, которая сегодня открылась в Шанхае и продлится до 10 ноября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна "Беллесбумпром".
На стендах ОАО "Светлогорский ЦКК" и РУП "Завод газетной бумаги" презентован широкий ассортимент целлюлозно-бумажной продукции. Это сульфатная беленая целлюлоза и изделия из нее, различные виды картона и изделия из него, газетная бумага, разные виды упаковочных бумаг и прочая продукция.
Китай - новый и перспективный рынок для предприятий "Беллесбумпрома". За девять месяцев 2018 года они поставили в эту страну продукции на $8,7 млн. Это существенно выше, чем за аналогичный период прошлого года ($130,7 тыс.) Ожидается, что на выставке будут подписаны новые контракты на сумму не менее $15 млн.
"Беллесбумпром" на этом масштабном форуме представляет заместитель председателя концерна Михаил Касько. Состоятся встречи с представителями ряда китайских компаний и международных трейдеров. Также запланировано посещение местного предприятия, на котором перерабатывается белорусская целлюлоза.-0-
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