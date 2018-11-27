Белорусскую промышленность представят на выставке "Tech Industry" в Риге

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская экспозиция будет представлена на выставке "Tech Industry 2018", которая пройдет в Риге с 29 ноября по 1 декабря, сообщили БЕЛТА в Национальном центре маркетинга Министерства иностранных дел Беларуси.

Белорусские промышленные предприятия второй год подряд принимают участие в этом крупнейшем событии в области металлообработки и машиностроения стран Балтии. В этом году национальный стенд Беларуси будет представлен такими предприятиями, как ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш", ОАО "Станкостроительный завод им. С.М. Кирова", СЭЗ "Гомель-Ратон", ОАО "Кузнечный завод тяжелых штамповок", ОАО "Новогрудский завод металлоизделий". Организатором стенда выступает Национальный центр маркетинга МИД.

"Tech Industry 2018" традиционно собирает производителей со всего мира. В нынешнем году в форуме примут участие более 270 предприятий из Латвии, Литвы, Эстонии, Финляндии, Швеции, Германии, Польши, Чехии, Италии, Франции, Австрии, Словении, Беларуси, Украины, Венгрии, Китая и других стран.-0-